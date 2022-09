Covid, via libera Ema a vaccini aggiornati a Omicron (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Via libera in Ue ai primi vaccini anti-Covid aggiornati a Omicron 1 proposti da Pfizer-BioNTech e Moderna. Il comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema ha infatti raccomandato oggi di autorizzare due vaccini adattati per fornire una protezione più ampia contro Covid. Si tratta del vaccino Comirnaty*, bivalente e mirato a coprire il ceppo originario del virus e Omicron 1, e del vaccino Spikevax*, bivalente e anch’esso mirato a ceppo originario e Omicron BA.1. I vaccini, spiega l’Ema nella nota in cui annuncia il verdetto, sono destinati all’uso in persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno il ciclo di vaccinazione primaria contro ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Viain Ue ai primianti-1 proposti da Pfizer-BioNTech e Moderna. Il comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema ha infatti raccomandato oggi di autorizzare dueadattati per fornire una protezione più ampia contro. Si tratta del vaccino Comirnaty*, bivalente e mirato a coprire il ceppo originario del virus e1, e del vaccino Spikevax*, bivalente e anch’esso mirato a ceppo originario eBA.1. I, spiega l’Ema nella nota in cui annuncia il verdetto, sono destinati all’uso in persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno il ciclo di vaccinazione primaria contro ...

