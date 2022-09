Calcio: Monza; in arrivo Magnani dal Verona (Di giovedì 1 settembre 2022) Nuovo innesto per il pacchetto difensivo del Monza. Sta per concretizzarsi l'arrivo in biancorosso di Giangiacomo Magnani, difensore classe '95 del Verona, sin qui ancora non utilizzato nel campionato ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Nuovo innesto per il pacchetto difensivo del. Sta per concretizzarsi l'in biancorosso di Giangiacomo, difensore classe '95 del, sin qui ancora non utilizzato nel campionato ...

