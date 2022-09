Bologna-Salernitana 1-1, Dia risponde a Arnautovic (Di giovedì 1 settembre 2022) Bologna (ITALPRESS) – Finisce 1-1 al Dall’Ara la sfida tra Bologna e Salernitana, con gli emiliani che dopo il rigore di Arnautovic sembravano avere la partita in pugno salvo poi subire la beffa nel finale per mano di Dia. Un pari che lascia l’amaro in bocca agli uomini di Mihajlovic, ancora orfani di vittorie in questo avvio di campionato. La prima chance è per i padroni di casa che al 4? vanno al tiro dalla lunga distanza con Sansone, il quale trova pronto Sepe alla deviazione in corner. Tre minuti dopo è Skorupski a salvare i suoi con una parata in tuffo su un’incornata ravvicinata di Dia, ben imbeccato da Coulibaly. Al 24? si rivede Sansone, il quale salta secco Fazio, si invola verso il limite dell’area e calcia di destro ma la conclusione termina alta. Il numero 10 si mangia poi il vantaggio al 41?, quando non ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022)(ITALPRESS) – Finisce 1-1 al Dall’Ara la sfida tra, con gli emiliani che dopo il rigore disembravano avere la partita in pugno salvo poi subire la beffa nel finale per mano di Dia. Un pari che lascia l’amaro in bocca agli uomini di Mihajlovic, ancora orfani di vittorie in questo avvio di campionato. La prima chance è per i padroni di casa che al 4? vanno al tiro dalla lunga distanza con Sansone, il quale trova pronto Sepe alla deviazione in corner. Tre minuti dopo è Skorupski a salvare i suoi con una parata in tuffo su un’incornata ravvicinata di Dia, ben imbeccato da Coulibaly. Al 24? si rivede Sansone, il quale salta secco Fazio, si invola verso il limite dell’area e calcia di destro ma la conclusione termina alta. Il numero 10 si mangia poi il vantaggio al 41?, quando non ...

