"Avanti un altro!", i casting a Benevento: ecco quando e come partecipare

Benevento – Una possibilità per passare qualche ora in relax e puntare anche alla grande vincita all'interno degli studi di Mediaset per partecipare, come concorrenti del noto programma di Paolo Bonolis, "Avanti un altro!", condotto col fido Luca Laurenti. casting che arrivano a Benevento il 3 ottobre.

Per partecipare al casting (solo maggiorenni) potete scegliere tra una di queste opzioni: inviare una email a Avantiunaltro@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: "Autorizzo il trattamento dei ...

