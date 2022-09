Attacco d' artiglieria e reattore disattivato | incubo nucleare | cosa sta accadendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ilnumero 5 della centraledi Zaporizhzhia è statodal sistema di protezione dopo undi. A riferirlo nella mattinata di oggi, giovedì 1 settembre, la società nazionale ucraina per la produzione di energia, Energoatom, accusando le forze russe per l'. Il tutto viene rilanciato dai media ucraini. Per il capo dell'amministrazione nominata da Mosca a Zaporizhzhia, Volodymyr Rogov, citato dai media russi, a bombardare l'area sono state le forze ucraine. Energoatom ha riferito l'altro dei due reattori operativi, il numero 6, continua a fornire energia per le esigenze dell'impianto. Insomma, prosegue il rimpallo di responsabilità tra Mosca e Kiev. E soprattutto prosegue la battaglia attorno alla centrale ...