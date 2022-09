Aris Salonicco | esonerato El Mono Burgos

pietro00112 : @MauOrbez1887 Vecchissimo cuore, in Tracer Aris Salonicco ero nei Panthers - kappeshark : @GrazianoAbadini Va bene anche li...??. Hai sicurmente ragione tu......pensavo Aris Salonicco...???????? - vibes_ghana : @BolognaSpazio @qn_carlino Non c’entra Niente ma leggo di Maksimovic alla stella rossa e Nkulou all’Aris Salonicco,… - Torrenapoli1 : UFFICIALI - il trequartista #Toornstra (33) dal Feyenoord all’#Utrecht a parametro zero - #NKoulou (32) dal Watfo… - gazzettaGranata : Calciomercato: Nkoulou va all’Aris Salonicco, il Monza pensa a Bonifazi #TorinoFC #FVCG #SFT -

Commenta per primo Due sconfitte consecutive sono costate il posto a German ' El Mono ' Burgos . L'ex vice allenatore di Simeone all' Atletico Madrid è stato esonerato dall'diCommenta per primo Nicolas N'Koulou , ex centrale del Torino, lascia il Watford e si trasferisce in Grecia, a, per giocare con la maglia dell'. l'annuncio ufficiale è arrivato dalla sua nuova squadra. Ufficiale: l'ex Torino N'Koulou all'Aris Salonicco Classe 1990, curriculum interessante, buoni fondamentali: chi è Nicolas Nkoulou, ex leader difensivo del Toro. Il camerunense non ha avuto fortuna al Watford, il club inglese che ...