Anche Beppe Grillo contro i jet privati: «Inquinano troppo: tracciamoli come fanno in Francia»

Anche Beppe Grillo prende posizione sull'uso dei jet privati. In un articolo pubblicato sul suo blog il fondatore del Movimento 5 Stelle menziona l'account Twitter "I fly Bernard", che monitora tutti i viaggi dei jet privati in Francia e lancia la proposta: «Potremmo emulare l'iniziativa Anche in Italia». Nel post intitolato Francia: i viaggi folli dei jet privati dei miliardari, Grillo fa notare il contrasto tra «il piano di sobrietà» entrato in vigore in Francia per fare fronte alla crisi energetica e l'enorme consumo di risorse dei voli privati dei super ricchi del Paese. In toni enfatici, il garante pentastellato si schiera a favore della proposta dell'Alleanza Verdi Sinistra che ...

