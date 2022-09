Amore criminale: ragazza decide di avere un figlio con il serial killer più famoso del mondo (Di giovedì 1 settembre 2022) Può sembrare una storia assurda, ma è successo davvero a Elena Bulkina, oggi 30enne, che si è perdutamente innamorata del peggior serial killer della storia, con più di 100 omicidi alle spalle. Il secondo, e più macabro, protagonista di questa storia è Sergey Tkach, ex poliziotto russo con una scia di sangue e violenza alle sue spalle. L’uomo è stato per ben 20 anni il terrore delle strade ucraine ed è stato finalmente catturato nel 2005. I casi accertati, per i quali è stato accusato, sono 37 le vittime tutte donne. Tuttavia si sospetta che abbia ucciso più di 100 donne tra adulte e ragazze -alcune addirittura bambine, la più piccola di 8 anni- in un periodo di tempo tra il 1984 e il 2005, anno dell’arresto. Il mostro violentava e soffocava le vittime, dopodiché procedeva con il profanare sessualmente i cadaveri. In una particolare ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 1 settembre 2022) Può sembrare una storia assurda, ma è successo davvero a Elena Bulkina, oggi 30enne, che si è perdutamente innamorata del peggiordella storia, con più di 100 omicidi alle spalle. Il secondo, e più macabro, protagonista di questa storia è Sergey Tkach, ex poliziotto russo con una scia di sangue e violenza alle sue spalle. L’uomo è stato per ben 20 anni il terrore delle strade ucraine ed è stato finalmente catturato nel 2005. I casi accertati, per i quali è stato accusato, sono 37 le vittime tutte donne. Tuttavia si sospetta che abbia ucciso più di 100 donne tra adulte e ragazze -alcune addirittura bambine, la più piccola di 8 anni- in un periodo di tempo tra il 1984 e il 2005, anno dell’arresto. Il mostro violentava e soffocava le vittime, dopodiché procedeva con il profanare sessualmente i cadaveri. In una particolare ...

