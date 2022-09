AEW: Una firma di contratto lunga e particolare, ad All Out CM Punk cercherà la rivincita contro Moxley (Di giovedì 1 settembre 2022) La scorsa settimana c’è stato un risultato scioccante a Dynamite, non tanto per il nome del vincitore quanto per lo sviluppo del match. Si parla ovviamente del match di unificazione per il titolo AEW tra CM Punk e Jon Moxley, che ha visto il trionfo di quest’ultimo in pochi minuti dominando il match. Nel corso dell’incontro Punk si è fatto male al piede già infortunato e operato e la sua partecipazione ad All Out era in dubbio prima di stanotte. Open Challenge poco “open” La puntata di Dynamite, che si è svolta a Chicago casa di CM Punk, è stata aperta da Jon Moxley con uno dei suoi soliti promo intensi. Mox ha parlato di come ha distrutto CM Punk, dicendo che il Best in The World è debole, fisicamente, ma anche mentalmente. Il Lunatic Fringe ha quindi ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 1 settembre 2022) La scorsa settimana c’è stato un risultato scioccante a Dynamite, non tanto per il nome del vincitore quanto per lo sviluppo del match. Si parla ovviamente del match di unificazione per il titolo AEW tra CMe Jon, che ha visto il trionfo di quest’ultimo in pochi minuti dominando il match. Nel corso dell’insi è fatto male al piede già infortunato e operato e la sua partecipazione ad All Out era in dubbio prima di stanotte. Open Challenge poco “open” La puntata di Dynamite, che si è svolta a Chicago casa di CM, è stata aperta da Joncon uno dei suoi soliti promo intensi. Mox ha parlato di come ha distrutto CM, dicendo che il Best in The World è debole, fisicamente, ma anche mentalmente. Il Lunatic Fringe ha quindi ...

Zona_Wrestling : AEW: Una firma di contratto lunga e particolare, ad All Out CM Punk cercherà la rivincita contro Moxley… - TSOWrestling : Una competizione ancor migliore che potrebbe fare solo che bene a #WWE e #AEW #TSOW #TSOS - infoitcultura : AEW: Thunder Rosa si prende una pausa anche dai social dopo quella, forzata, dal ring - VolpeWOcchiali : questo procedimento, il fatto di far comparire sempre e comunque i vari wrestler anche se non hanno una vera e prop… - VolpeWOcchiali : per tutti i wrestler coinvolti ma intrattiene e, allo stesso tempo, utilizza il passato di tutti questi wrestler pe… -