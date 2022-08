"Voglio vedere...": ecco come Maignan ha fregato Berardi sul rigore (Di mercoledì 31 agosto 2022) È ancora una volta un super Mike Maignan. Uno degli uomini-chiave del 19esimo Scudetto del Milan con le sue parate, ora il francese si è messo di nuovo in mostra parando il rigore a Domenico Berardi al 22' di Sassuolo-Milan. L'ex Lille è riuscito a passare moltissimo tempo vicino al pallone per mettere pressione al numero 10 neroverde, come ha riportato il bordocampista di Dazn. Quando l'arbitro Ayroldi è andato a dirgli di allontanarsi, ha risposto così: "Voglio vedere come mette il pallone". Un modo per stare ancora lontano dalla linea di porta ed essere nei pressi del punto di battuta. Alla fine, Maignan si è poi tuffato sulla sua destra e ha respinto con la mano di richiamo la conclusione del giocatore della Nazionale, che però non era ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) È ancora una volta un super Mike. Uno degli uomini-chiave del 19esimo Scudetto del Milan con le sue parate, ora il francese si è messo di nuovo in mostra parando ila Domenicoal 22' di Sassuolo-Milan. L'ex Lille è riuscito a passare moltissimo tempo vicino al pallone per mettere pressione al numero 10 neroverde,ha riportato il bordocampista di Dazn. Quando l'arbitro Ayroldi è andato a dirgli di allontanarsi, ha risposto così: "mette il pallone". Un modo per stare ancora lontano dalla linea di porta ed essere nei pressi del punto di battuta. Alla fine,si è poi tuffato sulla sua destra e ha respinto con la mano di richiamo la conclusione del giocatore della Nazionale, che però non era ...

Come Maignan ha ipnotizzato Berardi dal dischetto: Voglio vedere come mette il pallone