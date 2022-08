Venezia 79, il Concorso inizia moscio con White Noise di Baumbach tratto da De Lillo e con Adam Driver (Di mercoledì 31 agosto 2022) inizia con un respiro ironico apocalittico flebile flebile, e un pipistrello vero che vola in sala, Venezia 79. White Noise, il film di Noah Baumbach con Adam Driver tratto dall’omonimo romanzo di Don De Lillo, apre il Concorso per il Leone d’Oro 2022 ma non convince un granché. L’applausometro alla primissima delle otto del mattino segna zero applausi a fine proiezione. Anche se a zero stanno pure i fischi. Il primo film targato Netflix che nella storia apre un festival di cinema, elargisce poche certezze e molte perplessità. Riprendendo pedissequamente il romanzo di De Lillo, Baumbach imbastisce un discorso sulla paura della morte e sui tentativi di speranza o salvezza, collettiva e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022)con un respiro ironico apocalittico flebile flebile, e un pipistrello vero che vola in sala,79., il film di Noahcondall’omonimo romanzo di Don De, apre ilper il Leone d’Oro 2022 ma non convince un granché. L’applausometro alla primissima delle otto del mattino segna zero applausi a fine proiezione. Anche se a zero stanno pure i fischi. Il primo film targato Netflix che nella storia apre un festival di cinema, elargisce poche certezze e molte perplessità. Riprendendo pedissequamente il romanzo di Deimbastisce un discorso sulla paura della morte e sui tentativi di speranza o salvezza, collettiva e ...

