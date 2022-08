Ultime Notizie Roma del 31-08-2022 ore 12:10 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale con Ben ritrovato all’ascolto dalla relazione da parte di Francesco Vitale studio come annunciato da gazprom dalle 5 ora italiana e le forniture di gas dalla Russia verso l’Unione Europea tramite il gasdotto Nord stream sono stati completamente interrotte lo confermano gli operatori di gasdotti tedeschi Opel nel stop avrà una durata prevista di 3 giorni e secondo quanto riferito dal monopolista russo delle energie è stato reso necessario per consentire le riparazioni dell’Unità di compressione del gas è rimasta in funzione presso la stazione di Porto bacia il prezzo del gatto scende sotto i €270 dopo le fiammate della settimana scorsa e torna ai livelli di metà agosto il mercato reagisce così alle aperture dell’Europa sul montebelli kuprin gas elettricità e sul il mercato reagisce così alle aperture dell’Europa sul fronte del gas ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022)dailynews radiogiornale con Ben ritrovato all’ascolto dalla relazione da parte di Francesco Vitale studio come annunciato da gazprom dalle 5 ora italiana e le forniture di gas dalla Russia verso l’Unione Europea tramite il gasdotto Nord stream sono stati completamente interrotte lo confermano gli operatori di gasdotti tedeschi Opel nel stop avrà una durata prevista di 3 giorni e secondo quanto riferito dal monopolista russo delle energie è stato reso necessario per consentire le riparazioni dell’Unità di compressione del gas è rimasta in funzione presso la stazione di Porto bacia il prezzo del gatto scende sotto i €270 dopo le fiammate della settimana scorsa e torna ai livelli di metà agosto il mercato reagisce così alle aperture dell’Europa sul montebelli kuprin gas elettricità e sul il mercato reagisce così alle aperture dell’Europa sul fronte del gas ...

