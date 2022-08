Traffico Roma del 31-08-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 agosto 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazionein via di normalizzazione lungo il raccordo rimangono rallentamenti e file in carreggiata esterna tra la Colombo e l’ardeatina code per la carreggiata sulla Cassia bis tra il raccordo e prima porta si procede in fila sulla Cassia in uscita dalla capitale tra via di Grottarossa e la Giustiniana sempre verso la Giustiniana code anche sulla Trionfale a partire da via Nicola Tagliaferri file in uscita daanche sulla Colombo tra Vitinia e Casal Bernocchi in città la polizia locale Ci segnala un incidente in via Muzio Scevola all’altezza di via Camilla possibili rallentamenti fino al 5 settembre Torino Turni per la manutenzione del Ponte del viadotto della Magliana divieto di transito in fascia oraria 22/6 verso l’Eur chiuse di conseguenza le rampe di accesso da viale ...