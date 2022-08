Taglio accise sui carburanti: ecco fino a quando ci sarà lo sconto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si andrà avanti con lo sconto di 30 centesimi per litro di carburante almeno fino al prossimo 5 ottobre. La misura era stata chiesta a gran voce dagli automobilisti, dato che i prezzi hanno ripreso a salire molto rapidamente Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si andrà avanti con lodi 30 centesimi per litro di carburante almenoal prossimo 5 ottobre. La misura era stata chiesta a gran voce dagli automobilisti, dato che i prezzi hanno ripreso a salire molto rapidamente

Agenzia_Ansa : Prezzi di benzina e diesel calmierati fino al 5 ottobre: è in arrivo con decreto ministeriale (Mef e Mite) una nuov… - MediasetTgcom24 : Accise sui carburanti, prorogato al 5 ottobre il taglio per contenere i prezzi #31agosto #accise #carburanti - My_Salute : Prorogato al 5 ottobre il taglio delle accise da 30 centesimi. San #draghi - HelpConsumatori : +++ #Carburanti, taglio delle #accise prorogato al 5 ottobre +++ - PaoloBorchia : #Carburanti, aumentano i prezzi in rete, mentre il taglio Iva e accise sarà esteso al 5 ottobre. Adesso è vietato s… -