Speranza “Positivi devono stare a casa, per elezioni voto domiciliare” (Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “C'è un parere del Consiglio di superiore di sanità che è in arrivo. Appena sarà formalizzato faremo le opportune valutazioni. Quello che è certo è che se una persona è positiva deve restare a casa. Sui giorni, la valutazione in queste ore viene fatta dal Consiglio superiore di sanità”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Radio Capital, in risposta a una domanda sulla riduzione della quarantena per le persone positive al Covid. “Se una persona è positiva è interesse di tutti che non contagi altre persone”, ha aggiunto. Per le elezioni “c'è la possibilità del voto domiciliare”, ha affermato, spiegando che si può “utilizzare anche in questo caso” come avviene per le “persone che per ragioni di infermità non possono votare”.“Continuo a pensare – ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “C'è un parere del Consiglio di superiore di sanità che è in arrivo. Appena sarà formalizzato faremo le opportune valutazioni. Quello che è certo è che se una persona è positiva deve re. Sui giorni, la valutazione in queste ore viene fatta dal Consiglio superiore di sanità”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, a Radio Capital, in risposta a una domanda sulla riduzione della quarantena per le persone positive al Covid. “Se una persona è positiva è interesse di tutti che non contagi altre persone”, ha aggiunto. Per le“c'è la possibilità del”, ha affermato, spiegando che si può “utilizzare anche in questo caso” come avviene per le “persone che per ragioni di infermità non possono votare”.“Continuo a pensare – ha ...

