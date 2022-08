Solo uno sguardo, nuova fiction Canale 5: trama, cast e data d'inizio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo La Mantide, che si concluderà questa sera (qui le anticipazioni), arriverà la miniserie Solo uno sguardo. Mediaset punterà ancora una volta su una produzione francese per allietare il proprio pubblico. Si tratta di un appassionante thriller tratto dal libro Identità al buio di Harlan Coben che comparirà anche nella serie con un cameo. La fiction verrà trasmessa su Canale 5 a partire dalla prima settimana di settembre. Vediamo quante puntate sono, la trama e il trailer. Solo uno sguardo: la miniserie francese parte il 7 settembre Solo uno sguardo, la miniserie francese con protagonista Virginie Ledoyen, prenderà il via il prossimo 7 settembre su Canale 5. La serie è composta da sei episodi che verranno trasmessi ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo La Mantide, che si concluderà questa sera (qui le anticipazioni), arriverà la miniserieuno. Mediaset punterà ancora una volta su una produzione francese per allietare il proprio pubblico. Si tratta di un appassionante thriller tratto dal libro Identità al buio di Harlan Coben che comparirà anche nella serie con un cameo. Laverrà trasmessa su5 a partire dalla prima settimana di settembre. Vediamo quante puntate sono, lae il trailer.uno: la miniserie francese parte il 7 settembreuno, la miniserie francese con protagonista Virginie Ledoyen, prenderà il via il prossimo 7 settembre su5. La serie è composta da sei episodi che verranno trasmessi ...

Mov5Stelle : La crescita del PIL deve diventare non più il fine da perseguire ma solo uno strumento per contribuire a migliorare… - Mov5Stelle : La Lega getta la maschera e ammette di voler togliere risorse alla sanità, uno dei settori che ha subito più tagli.… - Giorgiolaporta : 72 ore in uno schifoso silenzio su ‘inginocchiati o ti sparo’ solo perché metteva in difficoltà il #Pd. Ora sono to… - pensiunat : RT @giusymum: @sbonaccini @GuidoCrosetto Fatto cadere? Uno che ha la fiducia del parlamento e si dimette non è stato fatto cadere… ha trova… - Maldi___ : RT @DanielsH796: @elliott_il @_talebanikov @supersonico1986 @DiMarzio Soldato ma ti pare normale che uno mette AD il braccio destro di quel… -