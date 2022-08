Serie A, turno infrasettimanale: bene Inter e Roma, stop Milan (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il martedì appena archiviato ha segnato il ritorno in campo della Serie A con il turno infrasettimanale che si è ufficialmente aperto ieri con l’ingresso in campo di tre big del nostro massimo torneo di calcio. Due di loro sorridono fortemente, una invece è stata stoppata in trasferta. La Roma di Josè Mourinho non sbaglia l’appuntamento in casa contro il Monza, l’Inter di Simone Inzaghi rialza la testa, dopo il brutto ko contro la Lazio, sconfiggendo nettamente la Cremonese, mentre il Milan di Stefano Pioli impatta 0-0 sul campo di un sempre arcigno Sassuolo. Ecco cosa è successo nella sfide di ieri. Il turno infrasettimanale della Serie A proietta, momentaneamente, la Roma al primo posto (Credit ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il martedì appena archiviato ha segnato il ritorno in campo dellaA con ilche si è ufficialmente aperto ieri con l’ingresso in campo di tre big del nostro massimo torneo di calcio. Due di loro sorridono fortemente, una invece è statapata in trasferta. Ladi Josè Mourinho non sbaglia l’appuntamento in casa contro il Monza, l’di Simone Inzaghi rialza la testa, dopo il brutto ko contro la Lazio, sconfiggendo nettamente la Cremonese, mentre ildi Stefano Pioli impatta 0-0 sul campo di un sempre arcigno Sassuolo. Ecco cosa è successo nella sfide di ieri. IldellaA proietta, momentaneamente, laal primo posto (Credit ...

