Roma, far west nell'ora dell'aperitivo: spari contro 4 persone ai tavolini di un bar (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un agguato durante l'aperitivo, di fronte a un locale pieno di persone. È quanto avvenuto ieri in un bar di Guidonia, alle porte di Roma, dove un uomo ha esploso diversi colpi di pistola contro quattro ragazzi seduti a un tavolo, davanti a numerosi testimoni. Fortunatamente nessuno dei presenti è rimasto ferito: l'uomo, sceso da una vettura appena arrivata davanti al locale, ha infatti mancato il suo bersaglio. Due dei giovani seduti al tavolo del bar di via delle Genziane si sono dati alla fuga, mentre gli altri due hanno confermato ai carabinieri la versione fornita dagli altri testimoni. Sarebbero state due le auto coinvolte nell'agguato, di cui gli agenti stanno cercando di individuare le targhe. Rimane ancora da accertare il movente.

