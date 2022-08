Roma, El Shaarawy e Kumbulla a disposizione dopo la sosta: le loro condizioni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Doppia tegola in casa Roma per Mourinho, Kumbulla e El Shaarawy torneranno a disposizione dopo la sosta Doppia tegola in casa Roma per Mourinho, Kumbulla e El Shaarawy torneranno a disposizione dopo la sosta. Entrambi sono usciti acciaccati dalla sfida di ieri contro il Monza. Per il difensore una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, mentre per l’attaccante una lesione al muscolo dello psoas sempre a sinistra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Doppia tegola in casaper Mourinho,e Eltorneranno alaDoppia tegola in casaper Mourinho,e Eltorneranno ala. Entrambi sono usciti acciaccati dalla sfida di ieri contro il Monza. Per il difensore una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, mentre per l’attaccante una lesione al muscolo dello psoas sempre a sinistra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

forzaroma : Salta l’affare Kluivert. Lesioni per Kumbulla ed El Shaarawy: in campo dopo la sosta #ASRoma #Calciomercato… - CalcioNews24 : Le condizioni di #Kumbulla e #ElShaarawy ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Lesioni muscolari per El Shaarawy e Kumbulla, rientri dopo la sosta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Lesioni muscolari per El Shaarawy e Kumbulla, rientri dopo la sosta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Lesioni muscolari per El Shaarawy e Kumbulla, rientri dopo la sosta -