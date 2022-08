Monza, Birindelli si salva e non affonda: «Buona gamba, come il papà» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nonostante la sconfitta contro la Roma, tra le fila del Monza spicca la Buona prestazione di Birindelli Nonostante il pesante 3-0 subito contro la Roma, che significa quarta sconfitta in quattro partite, tra le fila del Monza c’è chi si è salvato. Si tratta di Samuele Birindelli da 6,5 in pagella per La Gazzetta dello Sport. IL GIUDIZIO – «Buona gamba e Buona predisposizione alle discese, come il papà. Non sempre preciso con i cross ma resta al momento la miglior benzina per gli attaccanti. In copertura tiene botta». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nonostante la sconfitta contro la Roma, tra le fila delspicca laprestazione diNonostante il pesante 3-0 subito contro la Roma, che significa quarta sconfitta in quattro partite, tra le fila delc’è chi si èto. Si tratta di Samueleda 6,5 in pagella per La Gazzetta dello Sport. IL GIUDIZIO – «predisposizione alle discese,il. Non sempre preciso con i cross ma resta al momento la miglior benzina per gli attaccanti. In copertura tiene botta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

pietro_tavella : Perché il Monza perde? Marlon = da anni gioca solo con la difesa a 4 Marrone e Caldirola = in B buon giocatore in A… - StaAlessio : Segnatevi questo nome per il TD: SAMUELE BIRINDELLI del Monza. Ha una pasta diversa dagli altri. #Monza - DdV1000000 : #RomaMonza Top&Flop #Roma Dybala 7+ Pellegrini 6,5 Smalling 6,5 ---- - - - Top&Flop #Monza Di Gregorio 6,5 Bir… - sportli26181512 : Roma-Monza, le pagelle: Ibanez gladiatore da 7. Sensi floppa: 5,5: Roma-Monza, le pagelle: Ibanez gladiatore da 7.… - thereal_lori_ : @diecimeno_ Nick come lo vedi invece Birindelli? Sembra una delle poche note positive del Monza, in leghe a 10/12 p… -