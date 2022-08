Missione dell’Aiea a Zaporizhzhia: “Vogliamo che sia permanente”. I filo-russi negano pass speciali: ‘Potevano passare dai nostri territori’ (Di mercoledì 31 agosto 2022) È il giorno atteso da settimane: la delegazione dell’agenzia Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) è arrivata a Zaporizhzhia dove svolgerà l’ispezione indipendente per stabilire se la centrale, in mano ai russi dopo l’invasione dell’Ucraina ordinata da Vladimir Putin, rispetti gli standard di sicurezza e se esistano reali rischi imminenti di incidente nucleare. Mosca, per bocca della portavoce del ministero degli esteri, Maria Zakharova, ha fatto sapere che “farà tutto il possibile per assicurare il successo della visita”. Il direttore generale dell’Agenzia, Rafael Grossi, che è parte della delegazione, ha inoltre manifestato l’intenzione di istituire una Missione permanente nell’impianto. Intanto, continuano gli scontri tra le due parti in conflitto e si registra un nuovo incendio in un deposito di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) È il giorno atteso da settimane: la delegazione dell’agenzia Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) è arrivata adove svolgerà l’ispezione indipendente per stabilire se la centrale, in mano aidopo l’invasione dell’Ucraina ordinata da Vladimir Putin, rispetti gli standard di sicurezza e se esistano reali rischi imminenti di incidente nucleare. Mosca, per bocca della portavoce del ministero degli esteri, Maria Zakharova, ha fatto sapere che “farà tutto il possibile per assicurare il successo della visita”. Il direttore generale dell’Agenzia, Rafael Grossi, che è parte della delegazione, ha inoltre manifestato l’intenzione di istituire unanell’impianto. Intanto, continuano gli scontri tra le due parti in conflitto e si registra un nuovo incendio in un deposito di ...

