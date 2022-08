Milano: in 5 mesi 24 rapine in supermercati e in un 'compro oro', due arresti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Milano, 31 ago. (Adnkronos) - Almeno 24 rapine in cinque mesi: di questo sono accusati due uomini di 33 e 38 anni, arrestati dalla polizia questa mattina a Milano. Le indagini, coordinate dalla procura di Milano, hanno consentito di ricostruire i fatti relativi ad almeno 24 rapine ai danni di diversi supermercati di Milano e nell'hinterland, nonché di una rapina ai danni di un 'compro oro', commesse tra novembre 2020 e marzo 2021. La cadenza con cui sono state consumate le rapine e la particolare violenza che ha caratterizzato la condotta degli autori, spiegano gli investigatori, aveva destato particolare allarme sociale, specie tra gli esercenti colpiti. Ed è stata proprio l'analisi di quegli episodi a portare i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022), 31 ago. (Adnkronos) - Almeno 24in cinque: di questo sono accusati due uomini di 33 e 38 anni, arrestati dalla polizia questa mattina a. Le indagini, coordinate dalla procura di, hanno consentito di ricostruire i fatti relativi ad almeno 24ai danni di diversidie nell'hinterland, nonché di una rapina ai danni di un 'oro', commesse tra novembre 2020 e marzo 2021. La cadenza con cui sono state consumate lee la particolare violenza che ha caratterizzato la condotta degli autori, spiegano gli investigatori, aveva destato particolare allarme sociale, specie tra gli esercenti colpiti. Ed è stata proprio l'analisi di quegli episodi a portare i ...

