Lo chef che fa conoscere a Londra la cucina e la cultura di Kyjiv

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Considerato un ambasciatore gastronomico per l’Ucraina, il famosoYurii Kovryzhenko ha trascorso anni a sostenere la gastronomia nazionale del suo paese d’origine in tutto il mondo. Ora Kovryzhenko, che ha gestito ristoranti in Corea del Sud e Georgia, oltre che in Ucraina, si prepara ad aprire una struttura in stile neo-bistrot ache sarà gestita da rifugiati ucraini. Lui e la sua partner Olga Tsybytovska lanceranno Mriya nell’elegante quartiere londinese di Chelsea a fine estate. Ma dire che quest’ultima avventura è nata da circostanze difficili è un eufemismo. View this post on Instagram A post shared by Yurii Kovryzhenko (@yurii kovryzhenko) A febbraio la coppia si trovava nella capitale del Regno Unito per un evento presso l’Ambasciata dell’Ucraina quando la Russia ha invaso la loro patria. ...