LG OLED Flex | in arrivo la TV da 42? con schermo pieghevole

(Di mercoledì 31 agosto 2022) LG ha annunciato la sua prima TV con displayche permette di passare a seconda dapiatto a curvo (a 900R) e viceversa semplicemente premendo un tasto sul telecomando. In alternativa è possibile regolare la curvatura manualmente tra 20 livelli preimpostati (con uno scostamento del 5% tra ogni livello). Il nuovo LGLX3 utilizza un pannelloevo per offrire una fedeltà del colore del 100% (certificata da Intertek), supportato dal processore ?9 Gen 5 e da algoritmi di elaborazione delle immagini esclusivi dell’azienda coreana. La versatilità del nuovo TV di LG non si ferma però solo alla curvatura dello, è possibile infatti regolare l’inclinazione verticale (-10° / + 5°) e l’altezza di 140mm, oltre a poter gestire al bisogno l’area effettiva del ...