FBiasin : Vittoria stra-meritata della #Lazio: più precisa, più tecnica, questa sera “più squadra” dell’#Inter. Nerazzurri… - carlolaudisa : All’Olimpico l’#Inter si sgonfia nella rioresa. Il 3-1 della #Lazio firmato dai subentrati Luis Alberto e Pedro. Sa… - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri: 'Dovevamo chiuderla, ci serve cattiveria. Speriamo di riavere presto Felipe Anderson' - lazio_magazine : LAZIO - Sarri: 'La mentalità era giusta, dovevamo chiudere la partita' - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #SerieA | #Lazio, le parole di Maurizio #Sarri dopo la sfida contro la #Sampdoria -

fa chiarezza sul cambio in difesa: "Romagnoli ha avuto solo un crampo, pero' ha chiesto il cambio. L'assist di Milinkovic Un visionario. Napoli Mi aspetto una partita difficile, il Napoli è ...La squadra disi porta così a 8 punti, mentre la formazione di Giampaolo sale a 2 punti. Laparte subito forte con due occasioni di Felipe Anderson, uscito poi per infortunio, prima ...La Lazio non va oltre il pareggio al Ferraris contro la Sampdoria. Al gol di Immobile risponde, al 45', quello di Gabbiadini. Al triplice fischio il risultato è sull'1-1. È ...Sampdoria-Lazio, le dichiarazioni di Maurizio Sarri: "Siamo stati leziosi, serviva cattiveria. Dobbiamo chiudere le partite" ...