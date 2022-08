Ita, Gualtieri: “Bene il negoziato esclusivo con Certares, Delta, ed Air France-Klm” (Di mercoledì 31 agosto 2022) “L’annuncio del Ministero dell’Economia del negoziato in esclusiva con il consorzio Certares, Delta e Air France-Klm per il futuro di Ita è una buona notizia. È importante che il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico indicati nel Dpcm conduca a una soluzione ambiziosa sul piano industriale e vantaggiosa sul piano economico e della governance, e la scelta fatta appare quella più in linea con questi criteri. Per Roma, si apre una positiva opportunità di consolidare e rafforzare il ruolo di grande hub di Fiumicino. E’ un primo risultato rilevante che conferma la bontà delle scelte che avevamo avviato al Mef e al Mit e lo spazio di mercato per il rilancio di una grande compagnia integrata a livello internazionale ma saldamente radicata in Italia”. Così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 agosto 2022) “L’annuncio del Ministero dell’Economia delin esclusiva con il consorzioe Air-Klm per il futuro di Ita è una buona notizia. È importante che il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico indicati nel Dpcm conduca a una soluzione ambiziosa sul piano industriale e vantaggiosa sul piano economico e della governance, e la scelta fatta appare quella più in linea con questi criteri. Per Roma, si apre una positiva opportunità di consolidare e rafforzare il ruolo di grande hub di Fiumicino. E’ un primo risultato rilevante che conferma la bontà delle scelte che avevamo avviato al Mef e al Mit e lo spazio di mercato per il rilancio di una grande compagnia integrata a livello internazionale ma saldamente radicata in Italia”. Così il Sindaco di Roma Robertoin ...

