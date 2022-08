cmdotcom : #Inter mania: il ko con la #Lazio non è colpa di #Gagliardini e #Dimarco, lezione per #Milan e #Bayern [@CriGiudici… -

Calciomercato.com

Una striscia positiva interrotta dal derby perso con il, avversario sabato prossimo a San Siro. Dove prima (martedì) arriva la Cremonese e dopo (mercoledì 7 settembre) il Bayern Monaco. Per non ...Per qualità l'Inter è stata decisamente superiore al'. Caro Matrix, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio . Intermania: Milan favorito nel derby, Theo Hernandez da squalifica Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...