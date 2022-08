napolipiucom : Il Mattino - Napoli-Lecce senza Kvaratskhelia, le scelte di Spalletti #Kvaratskhelia #NapoliLecce… - SiamoPartenopei : Il Mattino - Navas-Napoli, le piste restano due: spunta l'ipotesi prestito, ecco la percentuale che pagherebbe il P… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Ronaldo-Napoli, no di ADL al prestito secco senza la cessione di Osimhen - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Fiorentina-Napoli, non solo verso Luciano Spalletti, la Digos indaga anche su insulti razzisti subiti da V… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Napoli-Lecce, pronti dei cambi nella formazione: spazio a Olivera e Raspadori -

ilmattino.it

Fabiano ha scritto al, nei giorni scorsi, per denunciare la sua 'frustrazione' e 'il vicolo cieco imprenditoriale in cui mi ritrovo. Le mie aziende, con questi rincari in bolletta, presentano ...In una intervista rilasciata poco più di un anno fa a Il, Iervolino così commentò la ... Avrei voluto farlo anch'io, però anon è mai successo. Quando mi insediai, il 13 giugno 2001, ... Elvira travolta e uccisa sul lungomare di Napoli, lo strazio del fidanzato: «Era il nostro anniversario» Supermercati in chiusura per il caro energia. Si sfoga con rammarico, Ferdinando Fabiano, 59 anni, amministratore unico di due aziende, la Mefa srl e la Metodi srl, che gestiscono 5 market ...La pubblicità personalizzata è un modo per supportare il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirti ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, ci a ...