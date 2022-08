Gorbaciov | Biden | “Leader raro e lungimirante | rese mondo più sicuro”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Un “” con una “lungimiranza straordinaria”. Joericorda Mikhail, morto ieri. “Quando salì al potere, la Guerra Fredda durava da quasi 40 anni e il comunismo da ancora più tempo, con conseguenze devastanti” e “pochi funzionari sovietici di alto livello avevano il coraggio di ammettere che le cose dovevano cambiare”, si legge in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca. “Ha lavorato con il presidente Reagan per ridurre gli arsenali nucleari dei nostri due Paesi” e, “dopo decenni di brutale repressione politica, ha sposato riforme democratiche”. “Ha creduto nella glasnost e nella perestroika non come semplici slogan, ma come la strada per la popolazione dell’Unione Sovietica dopo tanti anni di isolamento e privazioni”, prosegue, parlando di “un...