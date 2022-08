Genoa, sorpresa Hernani: niente Reggina, torna al Parma (Di mercoledì 31 agosto 2022) niente Reggina per Hernani. Il centrocampista brasiliano del Genoa, che per giorni è stato vicinissimo ad un approdo in Calabria, alla... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022)per. Il centrocampista brasiliano del, che per giorni è stato vicinissimo ad un approdo in Calabria, alla...

serieB123 : SerieB Fa le valigie e lascia il Genoa: destinazione a sorpresa - corsereporter : A vedere da queste prime giornate, la #SerieB mi sembra totalmente diversa rispetto all’anno scorso. Il #Pisa non è… - CalcioNapoli24 : - tcm24com : Genoa, vicino il ritorno a sorpresa di Kevin Strootman #Genoa #Strootman #Marsiglia - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Agipronews, Serie B: tra Genoa e Cagliari è duello in quota per la promozione, Parma possibile sorpresa -