(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Continuano a ritmo sostenuto le iniezioni di gas neglini nonostante Gazprom abbia annunciatoa Eni una riduzione della consegna di volumi di gas (circa 20 mln di metri cubi a fronte di consegne giornaliere pari a circa 27 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi).la previsione è di circa 55 milioni di metri cubi. Secondo i dati di Snam, visionati dall’Adnkronos, la previsione di gas immesso in rete per fine giornata è di circa 225 milioni di metri cubi a fronte di consumi di poco sopra 165 milioni di metri cubi. Il livello di riempimento degliinsi attesta a circa 82% (81,93%) contro 80,17% come media Ue. Stabili i flussi di importazione da Mazara del Vallo, l’entry point del gas algerino, con 70 milioni di metri ...

I responsabili principali dei nuovi rialzi, ancora una volta, sono i beni energetici che...proseguire a tutta velocità verso il raggiungimento di una linea comune sul tetto al prezzo del, ...Spiega l'Istituto: 'Sono l'energia elettrica e ilmercato libero che producono l'accelerazione ... per la cura della casa e della persona ad agosto chedel 9,7%, dal precedente +9,1%, un ... Gas, crescono ancora stoccaggi in Italia, oggi +55 mln m3 Accelerano ad agosto i prezzi degli energetici e in particolare di quelli non regolamentati sulla spinta dei prezzi dell'energia elettrica a mercato libero ...© Reuters. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz assiste a una seduta del secondo giorno di una riunione a porte chiuse del gabinetto tedesco presso il palazzo Schloss Meseberg a Meseberg, vicino a Grans ...