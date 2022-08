Ex Tribunale, incontro istituzionale tra enti e Demanio (VIDEO) (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCi sono i locali dell’ex scuola Sdoa di Vietri sul Mare, ma anche altri spazi da mettere a disposizione dell’agenzia del Demanio per farne uffici amministrativi in cambio di lasciare libere le aule dell’ex Tribunale di giustizia dove il Comune di Salerno, come ribadito questa mattina in un incontro istituzionale che si è svolto a palazzo Sant’Agostino, vuole preservare la funzione di baluardo della giustizia, ma anche polo per la cultura e su proposta dell’ordine degli avvocati, centro di formazione per i giuristi. Alla presenza anche del parlamentare salernitano Piero De Luca che si è interessato dell’utilizzo degli spazi dell’ex Tribunale fin dal primo momento, si è svolta la riunione prima a palazzo Sant’Agostino alla quale ha fatto seguito un sopralluogo direttamente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCi sono i locali dell’ex scuola Sdoa di Vietri sul Mare, ma anche altri spazi da mettere a disposizione dell’agenzia delper farne uffici amministrativi in cambio di lasciare libere le aule dell’exdi giustizia dove il Comune di Salerno, come ribadito questa mattina in unche si è svolto a palazzo Sant’Agostino, vuole preservare la funzione di baluardo della giustizia, ma anche polo per la cultura e su proposta dell’ordine degli avvocati, centro di formazione per i giuristi. Alla presenza anche del parlamentare salernitano Piero De Luca che si è interessato dell’utilizzo degli spazi dell’exfin dal primo momento, si è svolta la riunione prima a palazzo Sant’Agostino alla quale ha fatto seguito un sopralluogo direttamente ...

