Dopo il lockdown da Covid prepariamoci ad un vero e prorpio lockdown Energetico!

(Di mercoledì 31 agosto 2022) La speculazione, la guerra in Ucraina e lo stop alle forniture russe di gas, fanno stimare che i prezzi delle bollette in Italia sono destinati a raddoppiare ad ottobre, facendo rischiare la chiusura a 120 mila aziende in Italia e compromettendo oltre 370 mila posti di lavoro. Insomma, i costi oltremisura elevati dell’energia stanno provocando

Dopo il super agosto i locali ora temono un altro lockdown per crisi energetica. "No all'orario corto" Sarà un inverno durissimo. Le conseguenze della guerra in Ucraina e dello stop delle forniture russe saranno una mazzata per gli italiani ...Negli scorsi mesi si è finalmente chiuso lo stato d'emergenza. Ora, però, il Governo sta pensando a un nuovo lockdown.