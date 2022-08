Donne che allattano uomini stasera su Real Time (Di mercoledì 31 agosto 2022) Donne che allattano uomini, titolo italiano di Breast ing My Boyfriend, è un mini documentario che viene proposto su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Il programma prevede un’unica puntata e pone l’attenzione su una delle perversioni più strane di sempre, ovvero l’allattamento al seno degli adulti. Con la testimonianza di alcune persone solite a tale attività, il documentario guida lo spettatore all’interno di questo mondo esplorando una scena underground in crescita che spazia dalle Donne che producono latte per i loro partner alla redditizia industria del porno durante l’allattamento. Donne che allattano uomini in tv Il prossimo appuntamento con Donne che allattano ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 31 agosto 2022)che, titolo italiano di Breast ing My Boyfriend, è un mini documentario che viene proposto su, canale 31 del digitale terrestre. Il programma prevede un’unica puntata e pone l’attenzione su una delle perversioni più strane di sempre, ovvero l’allattamento al seno degli adulti. Con la testimonianza di alcune persone solite a tale attività, il documentario guida lo spettatore all’interno di questo mondo esplorando una scena underground in crescita che spazia dalleche producono latte per i loro partner alla redditizia industria del porno durante l’allattamento.chein tv Il prossimo appuntamento conche...

