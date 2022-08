Davvero Gorbaciov ha vinto? Il commento del prof. Savino (Di mercoledì 31 agosto 2022) La morte di Michail Gorbaciov avviene a poco più di trent’anni dalla fine dell’Urss e nell’anno del centenario della sua fondazione, mentre imperversa la guerra in Ucraina e alcuni conflitti scoppiati a metà anni Ottanta durante la perestroika o continuano (si veda il Nagorno-Karabakh) o sono sotto traccia. Colpa di Gorbaciov? Il periodo apertosi con l’ascesa del funzionario proveniente dalla regione di Stavropol’, nel Caucaso, dove era stato primo segretario del Partito comunista dal 1966 al 1978, provava a rispondere alla crisi apertasi in Unione Sovietica negli ultimi anni di Leonid Breznev, e acuitasi durante i due anni e mezzo in cui si erano alternati ai vertici Jurij Andropov e Konstantin Cernenko. Gorbaciov già a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, poco prima di diventare segretario regionale, era considerato come ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 agosto 2022) La morte di Michailavviene a poco più di trent’anni dalla fine dell’Urss e nell’anno del centenario della sua fondazione, mentre imperversa la guerra in Ucraina e alcuni conflitti scoppiati a metà anni Ottanta durante la perestroika o continuano (si veda il Nagorno-Karabakh) o sono sotto traccia. Colpa di? Il periodo apertosi con l’ascesa del funzionario proveniente dalla regione di Stavropol’, nel Caucaso, dove era stato primo segretario del Partito comunista dal 1966 al 1978, provava a rispondere alla crisi apertasi in Unione Sovietica negli ultimi anni di Leonid Breznev, e acuitasi durante i due anni e mezzo in cui si erano alternati ai vertici Jurij Andropov e Konstantin Cernenko.già a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, poco prima di diventare segretario regionale, era considerato come ...

paoloroversi : Se ne va uno di quegli uomini che davvero hanno fatto la storia e cambiato il mondo #Gorbaciov - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Davvero Gorbaciov ha vinto? Il commento del prof. @giovsav ?? - formichenews : Davvero Gorbaciov ha vinto? Il commento del prof. @giovsav ?? - patrizi97203512 : RT @paoloroversi: Se ne va uno di quegli uomini che davvero hanno fatto la storia e cambiato il mondo #Gorbaciov - giovannidalloli : «Non so che cosa altro avremmo potuto fare,abbiamo trattato Mosca come una potenza più grande di quanto non fosse d… -