Covid: in Lombardia 3.137 nuovi positivi, 310 a Bergamo (Di mercoledì 31 agosto 2022) A fronte di 25.168 tamponi effettuati, sono 3.137 i nuovi positivi in Lombardia. A Bergamo sono 310. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti, dove ci sono 26 persone in meno rispetto a ieri (633), mentre i ricoveri in terapia intensiva aumentano di 1 unità (22). I decessi nelle ultime 24 ore sono 6. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 25.168, totale complessivo: 40.796.319 – i nuovi casi positivi: 3.137 – in terapia intensiva: 22 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 633 (-26) – i decessi, totale complessivo: 42.231 (+6) I nuovi casi per provincia Milano: 901 di cui 367 a Milano città; Bergamo: 310; Brescia: 478; Como: 168; Cremona: 110; Lecco: 108; Lodi: 80; Mantova: 117; Monza e Brianza: 270; Pavia: 187; Sondrio: 60; Varese: 262. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 agosto 2022) A fronte di 25.168 tamponi effettuati, sono 3.137 iin. Asono 310. Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti, dove ci sono 26 persone in meno rispetto a ieri (633), mentre i ricoveri in terapia intensiva aumentano di 1 unità (22). I decessi nelle ultime 24 ore sono 6. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 25.168, totale complessivo: 40.796.319 – icasi: 3.137 – in terapia intensiva: 22 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 633 (-26) – i decessi, totale complessivo: 42.231 (+6) Icasi per provincia Milano: 901 di cui 367 a Milano città;: 310; Brescia: 478; Como: 168; Cremona: 110; Lecco: 108; Lodi: 80; Mantova: 117; Monza e Brianza: 270; Pavia: 187; Sondrio: 60; Varese: 262.

