Cassano attacca suo ex tecnico: “Non ci parlo e non me ne frega un c***o. Io ho i c****ni” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Durante la prima puntata stagionale della Bobo TV, Antonio Cassano ha criticato duramente il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Tra i due non scorre buon sangue e ciò è testimoniato... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Durante la prima puntata stagionale della Bobo TV, Antonioha criticato duramente ildella Juventus, Massimiliano Allegri. Tra i due non scorre buon sangue e ciò è testimoniato...

TUTTOB1 : Cassano attacca il Palermo: 'Pensavo che il City Group avrebbe preso gente di un certo livello, invece si ritrovano… - bellodelello : Per quanto si possa odiare Ronaldo, dire che non attacca la profonditá per sminuire la sua integrabilità nel gioco… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #SerieA #SampJuve Alla #bobotv, #Adani attacca i giornalisti, ovviamente senza fare nomi: 'Sono complici di #Allegri e… - QuintoFabioMas5 : Cassano attacca bastoni ma proprio per far vedere di esistere questo mezzo calciatore deve parlare di noi? accetto… - zazoomblog : Cassano attacca noto allenatore: Lo avrei ribaltato in spogliatoio. Gente si è rotta i cni” - #Cassano #attacca… -