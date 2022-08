Calciomercato | Juve L' Equipe | tutto fatto per il prestito di Paredes

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, raggiunto l'accordo col @PSG_inside per @LParedss - MarcoGuidi13 : Clamoroso inserimento dell’#Arsenal su #Paredes. Il #Psg preferirebbe mandarlo a Londra, il giocatore vuole la… - DiMarzio : .@juventusfc, per l'uscita di #Arthur resta viva solo l'ipotesi @Sporting_CP - junews24com : Paredes Juve: retroscena sul riscatto del centrocampista. I dettagli - - Quotidianinet : Juve-Psg, affare fatto per Paredes: accordo in mattinata, ora visite e firma -

L'opzione di riscatto per il centrocampista del Psg fissato a 22 milioni di euro PARIGI (FRANCIA) - E' fatta per Leandro Paredes alla Juventus. A scriverlo è L'Equipe, secondo cui il Paris Saint ...In un primo momento, lasembra aver avuto la meglio, forte di un accordo blindato da mesi con ... come anticipato da.it, è andato in scena l'incontro decisivo, con la mediazione ...12:12 - IL PUNTO SUL MERCATO - Secondo Sky Sport, la Juventus e il Paris Saint - Germain hanno trovato l'accordo per Paredes in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni più 5 di bonus. Il ...L'opzione di riscatto per il centrocampista del Psg fissato a 22 milioni di euro PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - E' fatta per Leandro Paredes ...