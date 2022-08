Balotelli, la lite con Montella costa cara: lascia la Turchia per andare al Sion (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un altro episodio disciplinare che ha riportato Mario Balotelli sotto la luce dei riflettori. Ancora una volta però l’attaccante italiano fa parlare di sé non per motivi legati al campo, ma per la furiosa lite andata in scena con Vincenzo Montella al termine del match della massima lega turca tra Adana Demirspor e Umraniye. Sabato 27 agosto infatti Balotelli e il suo (ex) allenatore hanno avuto un furioso scontro verbale al termine della gara – ripreso dalle telecamere dello Yeni Adana Stadyumu – che ha richiesto l’intervento di giocatori e dirigenti per riportare la calma ed evitare che la lite degenerasse. Un episodio che ha inevitabilmente lasciato il segno e, soprattutto, ha sancito la fine della carriera di Balotelli da giocatore dell’Adana Demirspor. Per ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un altro episodio disciplinare che ha riportato Mariosotto la luce dei riflettori. Ancora una volta però l’attaccante italiano fa parlare di sé non per motivi legati al campo, ma per la furiosaandata in scena con Vincenzoal termine del match della massima lega turca tra Adana Demirspor e Umraniye. Sabato 27 agosto infattie il suo (ex) allenatore hanno avuto un furioso scontro verbale al termine della gara – ripreso dalle telecamere dello Yeni Adana Stadyumu – che ha richiesto l’intervento di giocatori e dirigenti per riportare la calma ed evitare che ladegenerasse. Un episodio che ha inevitabilmenteto il segno e, soprattutto, ha sancito la fine della carriera dida giocatore dell’Adana Demirspor. Per ...

