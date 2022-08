Azienda Sanitaria di Biella: Concorso per 2 Dirigenti Medico (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’Azienda Sanitaria Locale BI di Biella ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 2 Figure Professionali come Dirigente Medico in disciplina di Medicina Interna. Bando di Concorso In esecuzione della determinazione n. 882 del 25 luglio 2022 è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente Medico disciplina di medicina interna presso l'ASL BI di Biella. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’Locale BI diha indetto unPubblico per l’assunzione di 2 Figure Professionali come Dirigentein disciplina di Medicina Interna. Bando diIn esecuzione della determinazione n. 882 del 25 luglio 2022 è indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigentedisciplina di medicina interna presso l'ASL BI di. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione ...

