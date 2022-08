Alto Adige la seconda estate più calda da inizio delle misurazioni

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Con il concludersi dell’meteorologica 2022, l’ufficio provinciale Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione civile della provincia autonoma di Bolzano, non ha dubbi e con dati alla mano afferma che “L’2022 passerà alla storia meteorologica come lapiùda quando, nel 1850, sono iniziate le” La prima in classifica,

sole24ore : ?? Rientro a #scuola, oltre 4 milioni di studenti non vaccinati: ecco le regioni in ritardo. Nella fascia 5-11 anni… - er_reporter : @cugusi1952 Trentino Alto Adige - CercaVino_en : Terlano Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarità 2007 75 cl: €148.72 @ - leomauro73 : @cugusi1952 Alto Adige - GiuseppeAgliano : @cugusi1952 Trentino Alto Adige! -

Agenzia ANSA

La geografia dei beneficiari è asimettrica: su un indice di 'ogni 1.000 abitanti', si va dall'1,4% di persone coinvolte in Trentinofino a percentuali molto alte nelle regioni del Sud come ...Indice dei contenuti Un fiabesco lago indove fare il bagno e prendere il sole Lago pulito dove fare il bagno Funghi, miele e i pesci del Lago di Costalovara Oltre al Lago di Braies, qui ... Estate 2022 la seconda più calda di sempre in Alto Adige Le ricerche erano scattate dopo che la moglie non l’aveva visto arrivare al rifugio Fontanabona, in Val Genova. Il corpo ritrovato lungo un pendio vicino al sentiero delle Cascate ...(ANSA) - CROTONE, 31 AGO - Tre persone sono morte ed un'altra é rimasta ferita in modo grave a causa dello scoppio verificatosi, per cause in corso d'accertamento, su un rimorchiatore ormeggiato nel p ...