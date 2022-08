A Mosca Gorbaciov per molti è un 'traditore' che rovinò il Paese

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Per alcuni ha portato il vento del cambiamento e aperto la strada per una nuova Russia, ma per altri ha rappresentato le difficoltà economiche seguite al collasso dell'Impero sovietico. Nonostante la ...

fanpage : Mikhail #Gorbaciov è morto all’età di 92 anni, ha riferito il Central Clinical Hospital di Mosca. La conferma dell’… - Agenzia_Ansa : Mikhail Gorbaciov avrà i funerali di Stato. Si svolgeranno a Mosca sabato. Lo scrive l'agenzia di stampa russa Tass… - sole24ore : ?? Nella serata del 30 agosto Mikhail Gorbaciov, l’ultimo segretario generale del Pcus e ultimo Presidente dell’Urss… - loremaffei : RT @MassimoFaggioli: Gorbaciov (che era battezzato) verrà sepolto al cimitero del monastero di Novodevichy a Mosca, vicino alla moglie. Uno… - gianpi56 : RT @Agenzia_Ansa: Mikhail Gorbaciov avrà i funerali di Stato. Si svolgeranno a Mosca sabato. Lo scrive l'agenzia di stampa russa Tass. #ANS… -

- - > Michailcon la moglie Raissa e il sindaco Paolo Pillitteri salutano i milanesi - Fotogramma . Per ben due volte Michail- morto lunedì in una clinica dia 91 anni - venne in visita a Milano , suscitando nella cittadinanza sentimenti di simpatia, di ammirazione e rispetto. Anche perch l'ex presidente ...Per me è solo un traditore', ha commentato ad Afp Vladimir Zavkov, pensionato di. 'Ora questa ... 'Ciò cheha fatto, ha rovinato un paese intero per il quale il popolo aveva lottato ...Roma, 31 ago. (askanews) - Per alcuni ha portato il vento del cambiamento e aperto la strada per una nuova Russia, ma per altri ha rappresentato ...Mosca rifiuta i funerali di Stato a Michail Gorbaciov, l’uomo che ha aperto le porte di un nuovo ordine mondiale. Ed è giusto così, la sua memoria ne sarebbe solo insultata.