31 AGOSTO 2002 | NESTA VA AL MILAN E I LAZIALI PIOMBANO IN UN INCUBO

Leggi su sportnews.snai

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Vent’anni fa, come oggi, l’estate italiana era all’insegna dell’austerity. Con venti di crisi che soffiavano forte, complici tensioni sociali mai sopite e rincari che non lasciavano presagire nulla di buono. Il crack Lehman Brothers era ancora tardi a venire, ma qualcosa nell’aria già si avvertiva in altri settori. L’alimentare, ad esempio, viveva un periodo un po’ complicato: di lì a poco sarebbe scoppiata la bolla finanziaria di Parmalat, e in una certa misura anche la vecchia Centrale del Latte sarebbe finita sul lastrico. Destini incrociati che trovavano sponda anche in ambito calcistico, perché i patron delle due aziende stavano per mollare il colpo con i rispettivi club, portandoli sull’orlo del fallimento. Così Parma e Lazio divennero prede facili per società pronte ad avvinghiarsi sui giocatori più ambiti, e qualcosa in quel 31...