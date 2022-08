Vuelta a España, ecco l’ordine di partenza della cronometro (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo il secondo giorno di riposo è tempo di tornare in sella per il gruppo facente parte di questa edizione della Vuelta a España. Si riparte con la prova a cronometro valida come 10a tappa e che porterà da Elche ad Alicante all’interno della Comunidad Valenciana: 31 km piatti in cui i corridori potranno dar sfoggio ai loro massimi watt in cerca di un risultato positivo. Il favorito è senza ombra di dubbio la maglia rossa Remco Evenepoel, il quale può aumentare il margine di vantaggio che ha rispetto a tutti i suoi avversari. Per il successo da non sottovalutare anche Primoz Roglic, Joao Almeida, Rohan Dennis e Remi Cavagna. LEGGI ANCHE: Dove vedere il Simac Ladies Tour in diretta tv e streaming Vuelta a España, l’ordine della ... Leggi su blogciclismo (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo il secondo giorno di riposo è tempo di tornare in sella per il gruppo facente parte di questa edizione. Si riparte con la prova avalida come 10a tappa e che porterà da Elche ad Alicante all’internoComunidad Valenciana: 31 km piatti in cui i corridori potranno dar sfoggio ai loro massimi watt in cerca di un risultato positivo. Il favorito è senza ombra di dubbio la maglia rossa Remco Evenepoel, il quale può aumentare il margine di vantaggio che ha rispetto a tutti i suoi avversari. Per il successo da non sottovalutare anche Primoz Roglic, Joao Almeida, Rohan Dennis e Remi Cavagna. LEGGI ANCHE: Dove vedere il Simac Ladies Tour in diretta tv e streaming...

Ciclismo: Vuelta2022. Ethan Hayter si ritira causa Covid - 19 Il britannico dell'Ineos è il 13° ciclista fermato dal Coronavirus in Spagna. MADRID (SPAGNA) - Si ferma, a causa del Covid - 19, l'ennesimo ciclista della Vuelta a Espana. Si tratta del britannico Ethan Hayter (del team Ineos Grenadiers), che è dunque il tredicesimo partecipante a dire addio alla corsa rossa per aver contratto il Coronavirus.