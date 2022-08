Us Open, tocca a Sinner e Musetti: quando giocano, contro chi e dove vederli in TV. Berrettini avanza al secondo turno (Di martedì 30 agosto 2022) La seconda giornata dello Us Open vede scendere in campo sei italiani. Le attenzioni sono rivolte, in particolare, verso Jannik Sinner. L’altoatesino vuole riscattare le uscite di scena premature a Montreal e Cincinnati e sfruttare al meglio la superficie che gli ha consegnato cinque dei sei titoli in carriera. Il numero 1 azzurro nel primo turno affronta il tedesco Daniel Altmaier: la partita è in programma al Louis Armstrong Stadium e dovrebbe giocarsi attorno alle 19.30, fermo restando la puntualità degli scontri precedenti. Sinner non è l’unico under 21 italiano a scendere in campo, assieme a lui c’è Lorenzo Musetti. Il toscano, testa di serie numero 26, sfida David Goffin in un match tutt’altro che banale visto che il belga è un ex top ten. L’incontro si disputa sul campo 12 e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) La seconda giornata dello Usvede scendere in campo sei italiani. Le attenzioni sono rivolte, in particolare, verso Jannik. L’altoatesino vuole riscattare le uscite di scena premature a Montreal e Cincinnati e sfruttare al meglio la superficie che gli ha consegnato cinque dei sei titoli in carriera. Il numero 1 azzurro nel primoaffronta il tedesco Daniel Altmaier: la partita è in programma al Louis Armstrong Stadium e dovrebbe giocarsi attorno alle 19.30, fermo restando la puntualità degli scontri precedenti.non è l’unico under 21 italiano a scendere in campo, assieme a lui c’è Lorenzo. Il toscano, testa di serie numero 26, sfida David Goffin in un match tutt’altro che banale visto che il belga è un ex top ten. L’insi disputa sul campo 12 e ...

