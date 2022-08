US Open 2022, Camila Giorgi: “Nonostante tutto sto giocando a un livello molto alto” (Di martedì 30 agosto 2022) Esordio agli US Open 2022 con più di qualche rischio corso da Camila Giorgi, ma che alla fine sorride all’azzurra: superata in tre set, dopo un inizio non particolarmente positivo (essendosi trovata sotto di un set e di un break), l’ungherese Anna Bondar. Il punto di svolta dell’incontro è arrivato con il controbreak messo a segno dalla Giorgi, che da quel momento ha preso fiducia per poi completare la rimonta e accedere al turno successivo nel torneo statunitense, con il punteggio finale di 4-6, 6-3, 6-1. Di seguito, le dichiarazioni di Camila Giorgi rilasciate ai microfoni di Eurosport al termine della gara: “Nel primo set non ho giocato molto bene, ma è normale non avendo continuità in un anno molto particolare per me dove ho ... Leggi su oasport (Di martedì 30 agosto 2022) Esordio agli UScon più di qualche rischio corso da, ma che alla fine sorride all’azzurra: superata in tre set, dopo un inizio non particolarmente positivo (essendosi trovata sotto di un set e di un break), l’ungherese Anna Bondar. Il punto di svolta dell’incontro è arrivato con il controbreak messo a segno dalla, che da quel momento ha preso fiducia per poi completare la rimonta e accedere al turno successivo nel torneo statunitense, con il punteggio finale di 4-6, 6-3, 6-1. Di seguito, le dichiarazioni dirilasciate ai microfoni di Eurosport al termine della gara: “Nel primo set non ho giocatobene, ma è normale non avendo continuità in un annoparticolare per me dove ho ...

Open_gol : Il leader di Azione: serve un obbligo di legge del Gse. Bisogna anche sospendere i certificati Ets sulle emissioni… - Agenzia_Ansa : Esordio positivo per Matteo Berrettini agli Us Open. Il romano ha superato in tre set il cileno Nicolas Jarry, n.12… - Open_gol : La crisi dei semiconduttori spinge il governo ai documenti monchi. Il consiglio di non gettare quella scaduta. E i… - CIPPS_Salerno : ?? Sabato 10 Settembre 2022 alle ore 10.00 è previsto l’Open Day “E se il cambiamento fosse possibile?' Per iscrizio… - pietroscogna : RT @Ubitennis: Un lunedì da record: allo US Open oltre 71mila spettatori -