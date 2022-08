Ultime Notizie – Elezioni 2022 e social, l’analisi sui leader (Di martedì 30 agosto 2022) Quando manca poco meno di un mese alle Elezioni politiche 2022, a livello grafico e in termini di linguaggio social Giorgia Meloni e Giuseppe Conte si contendono il podio. E’ quanto emerge dalla web analisys di Identità Digitale che, di qui a fine settembre, realizzerà settimanalmente in collaborazione con AdnKronos per monitorare la rete, i maggiori social network e gli effetti che producono i leader sui propri follower. I leader analizzati sono Giorgia Meloni per il Centrodestra, Enrico Letta per il Centrosinistra, Carlo Calenda del Terzo Polo e Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle. E Meloni e Conte, appunto, sembrano muoversi con una marcia in più. La leader di Fdi con circa 37 post presenti su Facebook, 21 su Twitter e 35 su Instagram risulta essere il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 30 agosto 2022) Quando manca poco meno di un mese allepolitiche, a livello grafico e in termini di linguaggioGiorgia Meloni e Giuseppe Conte si contendono il podio. E’ quanto emerge dalla web analisys di Identità Digitale che, di qui a fine settembre, realizzerà settimanalmente in collaborazione con AdnKronos per monitorare la rete, i maggiorinetwork e gli effetti che producono isui propri follower. Ianalizzati sono Giorgia Meloni per il Centrodestra, Enrico Letta per il Centrosinistra, Carlo Calenda del Terzo Polo e Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle. E Meloni e Conte, appunto, sembrano muoversi con una marcia in più. Ladi Fdi con circa 37 post presenti su Facebook, 21 su Twitter e 35 su Instagram risulta essere il ...

