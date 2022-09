The Kardashians, cosa succede nella seconda stagione (Di martedì 30 agosto 2022) The Kardashians è uno dei titoli più attesi della stagione per quello che riguarda le serie tv in streaming. La data ufficiale di uscita è il 22 settembre, con nuovi episodi in arrivo ogni giovedì sulla piattaforma Disney+. Insomma, ancora pochi giorni per tornare a vivere la quotidianità di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie e scoprire i retroscena delle loro vite. Storie private sotto i riflettori, con un ritmo e un’intensità che solo una famiglia vip e milionaria come questa può sostenere senza paura di mettersi a nudo davanti a tutto il mondo. Disney+ ha pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione in arrivo, che anticipa alcuni dei temi che si vedranno negli episodi di The Kardashians. Non mancano le sfide personali e professionali delle protagoniste, alle prese con carriera, ... Leggi su diredonna (Di martedì 30 agosto 2022) Theè uno dei titoli più attesi dellaper quello che riguarda le serie tv in streaming. La data ufficiale di uscita è il 22 settembre, con nuovi episodi in arrivo ogni giovedì sulla piattaforma Disney+. Insomma, ancora pochi giorni per tornare a vivere la quotidianità di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie e scoprire i retroscena delle loro vite. Storie private sotto i riflettori, con un ritmo e un’intensità che solo una famiglia vip e milionaria come questa può sostenere senza paura di mettersi a nudo davanti a tutto il mondo. Disney+ ha pubblicato il trailer ufficiale dellain arrivo, che anticipa alcuni dei temi che si vedranno negli episodi di The. Non mancano le sfide personali e professionali delle protagoniste, alle prese con carriera, ...

