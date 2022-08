Sul mare a zero emissioni, a Portofino nasce la nautica elettrica (Di martedì 30 agosto 2022) La transizione ecologica (dal Decreto Energia al piano Ue: a che punto siamo) e la cosiddetta rivoluzione a combustione zero dei trasporti viaggiano anche sull’acqua (oltre che passare dall’idrogeno verde, come abbiamo spiegato qui). E lo fanno dai moli di Cannes e Garda ai saloni nautici, dai laghi al mare, compreso quello della Liguria. Anche Portofino si dota infatti di un punto ricarica per barche elettriche, il primo della Regione, con l’installazione di una colonnina Enel X Way nel porto di uno dei borghi più famosi e ammirati d’Italia. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco, Matteo Viacava, e dell’assessore regionale a Infrastrutture e Ambiente, Giacomo Raul Giampedrone. Con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile. Come funziona la colonnina per barche elettriche Il punto ricarica consente, al costo di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 agosto 2022) La transizione ecologica (dal Decreto Energia al piano Ue: a che punto siamo) e la cosiddetta rivoluzione a combustionedei trasporti viaggiano anche sull’acqua (oltre che passare dall’idrogeno verde, come abbiamo spiegato qui). E lo fanno dai moli di Cannes e Garda ai saloni nautici, dai laghi al, compreso quello della Liguria. Anchesi dota infatti di un punto ricarica per barche elettriche, il primo della Regione, con l’installazione di una colonnina Enel X Way nel porto di uno dei borghi più famosi e ammirati d’Italia. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco, Matteo Viacava, e dell’assessore regionale a Infrastrutture e Ambiente, Giacomo Raul Giampedrone. Con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile. Come funziona la colonnina per barche elettriche Il punto ricarica consente, al costo di ...

UffiziGalleries : #UffiziQuiz Un porto tranquillo, lo splendore del sole sul mare... Sarà l'alba o il tramonto? E di quale pittore si… - RyanMcMullin7 : @Eyes_OnTheSkies Crepuscolo sul mare by Piero Umiliani is my all time favorite vibe song. - siviaggia : L'Isola di Smeraldo è un paradiso, con le sue dolci colline verdi ??e le scogliere a picco sul mare, ma non solo: in… - calabriaonline : RT @ProntoEstate: ?? La #Calabria offre grandi emozioni e location da scoprire, come la zona di #ViboMarina e dintorni, sulla magica #Costad… - Milodelricordo : Tornando alla casa sul mare -