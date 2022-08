Spagna | 130 gesuiti accusati di abusi sessuali commessi in quasi ottanta anni Almeno 160 le vittime | l’inchiesta del quotidiano El País

0kkult0 : RT @PretiPedofili: Spagna, 130 preti gesuiti sono accusati di abusi sessuali: l’inchiesta de El Pais - ArciAtea : In Spagna 130 gesuiti accusati di abusi - Spagna - - ZoomaZooma11 : RT @sex_abuse_news: Spagna, 130 preti gesuiti sono accusati di abusi sessuali: l’inchiesta de El Pais - sex_abuse_news : Spagna, 130 preti gesuiti sono accusati di abusi sessuali: l’inchiesta de El Pais - PretiPedofili : Spagna, 130 preti gesuiti sono accusati di abusi sessuali: l’inchiesta de El Pais -

ANSAmed

Almenoappartenenti alla Compagnia di Gesù hanno ricevuto accuse come presunti responsabili di abusi sessuali commessi innel corso degli ultimi decenni (1927 - 2012): lo afferma il quotidiano El ...Sonoi membri della Compagnia di Gesù accusati nel caso degli abusi sessuali consumatisi innegli ultimi decenni, dal 1927 al 2012: ad affermarlo è il quotidiano El Pais, che da anni porta ... In Spagna 130 gesuiti accusati di abusi - Spagna - ANSAMed Almeno 130 appartenenti alla Compagnia di Gesù hanno ricevuto accuse come presunti responsabili di abusi sessuali commessi in Spagna nel corso degli ultimi decenni (1927-2012): lo afferma il quotidian ...Sulla stampa internazionale la crisi ecologica della Capitale trova spazio accanto al caos in Iraq e all'allarme climatico ...